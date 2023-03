Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValeriaTomei75 : RT @PagineEsteri: #BRASILE #Lula dichiara guerra ai #garimpeiros che devastano l’#Amazzonia e massacrano le popolazioni #Yanomami e accusa… - BrigataM49 : RT @PagineEsteri: #BRASILE #Lula dichiara guerra ai #garimpeiros che devastano l’#Amazzonia e massacrano le popolazioni #Yanomami e accusa… - Albyscarantino : Cara @Palazzo_Chigi dopo che @ILLUMINATIAM mi avrà installato sui troni europei, come ha fatto con Napoleone, migre… - silb4 : RT @PagineEsteri: #BRASILE #Lula dichiara guerra ai #garimpeiros che devastano l’#Amazzonia e massacrano le popolazioni #Yanomami e accusa… - AleGnocchi : RT @michelegiorgio2: #BRASILE. Lula dichiara guerra ai garimpeiros che devastano l’Amazzonia e massacrano le popolazioni Yanomami e accusa… -

Con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza inla Polizia Federale del(PF) ha inaugurato una centrale galleggiante sulle rive del fiume Nova Era, nella valle di Javari dello stato di Amazonas, a 1.136 chilometri da Manaus vicino ...Questa giovane terziaria cappuccina perse la vita a soli 27 anni, nel nord - est delin un ... in piena, dove si trovava una comunità di frati cappuccini e si pensava di aprire un ...Lì nasce in una famiglia di pescatori, la mamma nativa dell'. Il padre di origine ... Inin quegli anni c'erano le cosiddette "caffettine" case chiuse. Per pagare vitto e alloggio ...

Brasile: Amazzonia, inaugurata centrale di Polizia galleggiante ... Agenzia ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 MAR - Con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza in Amazzonia la Polizia Federale del Brasile (PF) ha inaugurato una centrale galleggiante sulle rive del fiume Nova Era, ...Abbiamo un nuovo presidente in Brasile, ma il mese scorso la distruzione della foresta amazzonica, ha raggiunto il massimo storico! Se non agiamo in fretta la situazione peggiorerà ...