Brahim Diaz | il Milan pensa al riscatto ma il Real lo vuole indietro

Il trequartista spagnolo per essere riscattato dai rossoneri servirebbero 30 milioni, i blancos non abbassano le pretese e vorrebbero riportarlo a casa.A fine stagione ilpotrebbe perdere uno dei suoi giocatori simbolo in queste ultime tre ...

Maldini e Massara non hanno perso la speranza di vederlo a Milano, ma tutto dipenderà dall'estate e da. Se il giocatore spagnolo tornerà ...Il Milan segna col contagocce, Leao gira al largo, Giroud ha 37 anni, Messias e(4 gol a testa) latitano, Theo Hernandez non arriva più al galoppo e il metro e 92 del belga De Ketelaere ...Aster Vranckx, Tiemouè Bakayoko, Sergino Dest e. Se i primi tre sono pronosticati all'addio al Milan a fine stagione, diversa e più ingarbugliata è la posizione del fantasista spagnolo. ...

Secondo quanto riporta SportMediaset, Zaniolo piace sia a Juventus che Milan, che potrebbe cominciare a pensarci seriamente in caso di mancato riscatto di Brahim Diaz. Il vero ostacolo, però, è ...Calciomercato Milan: i rossoneri non mollano su Zaniolo, ma per arrivare all’ex romanista molto passa dal mercato in uscita Nicolò Zaniolo è ancora uno dei giocatori presenti sulla lista mercato del M ...