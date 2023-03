Boxe, Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva: “Non è più in pericolo di vita” (Di lunedì 27 marzo 2023) A quasi un mese di distanza dal drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’intervento all’Humanitas di Rozzano, Daniele Scardina è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva. Finalmente una buona notizia dunque per il pugile italiano dopo il malore dello scorso 28 febbraio, accusato negli spogliatoi della palestra di Buccinasco dove si stava allenando. Successivamente King Toretto aveva dovuto affrontare un’operazione alla testa per superare la fase critica. In base agli ultimi sviluppi, il trentenne lombardo non sarebbe più in pericolo di vita e proseguirà il suo percorso di cura in reparto e poi in un centro di riabilitazione specializzato. A renderlo noto è stata la famiglia del pugile, che avrebbe dovuto esordire nei pesi mediomassimi il 24 marzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) A quasi un mese di distanza dal drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’intervento all’Humanitas di Rozzano,è statodal reparto di. Finalmente una buona notizia dunque per il pugile italiano dopo il malore dello scorso 28 febbraio, accusato negli spogliatoi della palestra di Buccinasco dove si stava allenando. Successivamente King Toretto aveva dovuto affrontare un’operazione alla testa per superare la fase critica. In base agli ultimi sviluppi, il trentenne lombardo non sarebbe più indie proseguirà il suo percorso di cura in reparto e poi in un centro di riabilitazione specializzato. A renderlo noto è stata la famiglia del pugile, che avrebbe dovuto esordire nei pesi mediomassimi il 24 marzo ...

