Borseggiatrici rom | il vincitore del Grande Fratello | Fino ai 12 anni ho fatto lo stesso | mi ha insegnato mio padre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franco_sala : Se trovate normale difendere i clandestini, gli spacciatori, le ladre rom, chi occupa abusivamente le case, gli ana… - matteosalvinimi : Il PD libera le borseggiatrici Rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. V… - BaesiGianpiero : Ha giustificato le borseggiatrici dicendo che mezzo milione di rom furono uccisi dai nazifascisti. Ha dimenticato q… - Osmin__ : RT @foisluca84: Ma se a Milano ci son le borseggiatrici Rom, a Roma ci son le borseggiatrici Mil? - AntonCristofari : RT @zona_bianca: A #zonabianca Ferdi Berisa, rom vincitore del Grande Fratello 2009, si complimenta con Matthia Pezzoni, presidente del Com… -

' Ho rubato fino ai 12 anni , mi ha insegnato mio padre'. Ospite a 'Zona Bianca', il vincitore della nona edizione del ' Grande Fratello ' Ferdi Berisa dice la sua sul fenomeno dei, al centro del dibattito pubblico dopo le denunce da parte di diversi programmi televisivi, tra cui ' Striscia la Notizia '. 'Andavamo negli autobus, nei treni: per me era la ...... ancora una volta, odio nei confronti della comunità: "Il Pd libera leche usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere", ha detto. Come cittadini ...Ospiti della serata ledi Milano, di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi per i loro furti nella metro e alla stazione del capoluogo lombardo. In diversi video le giovani donne,...

Borseggiatrici rom, il vincitore del Grande Fratello : "Fino ai 12 anni ... TGCOM

" Ho rubato fino ai 12 anni, mi ha insegnato mio padre". Ospite a "Zona Bianca", il vincitore della nona edizione del " Grande Fratello " Ferdi Berisa dice la sua sul fenomeno dei borseggiatrici rom, ...Ancora una volta, Matteo Salvini si è lanciato nella propaganda anti-Rom, solleticando le viscere dell’opinione pubblica. Al governo dei “patrioti” andrebbe ricordato che la maggioranza dei Rom e Sint ...