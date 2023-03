Borse | prove di rimbalzo Banche osservate speciali | Deutsche Bank tocca +7%

(Di lunedì 27 marzo 2023) Risalgono i titoli del Credit Suisse, occhi anche sulle notizie dagli Stati Uniti su Silicon Valley. Euro/dollaro stabile, in rialzo prezzi del gas e del petrolio. Spread in calo con rendimenti in risalita

Investitori alla ricerca di beni rifugio Gli effetti della crisi bancaria si sono visti nelle quotazione dellee dei titoli di Stato. Le prime sono cadute (curiosamente solo in Europa, ...E proprio quella banca scatena il panico nellemondiali. E mette in croce l'intero comparto ... Nel 2012 e nel 2018 la polizia ha effettuato perquisizioni nell'istituto alla ricerca didi ...Settimana a due facce per leeuropee: ledi rimbalzo delle prime due sedute della settimana, con gli indici in forte aumento, hanno ceduto il passo al caos che ha travolto le banche, prima Credit Suisse e poi Deutsche ...

Le Borse europee, dopo il buon avvio, mettono la retromarcia anche se restano positive con il supporto dell'indice Ifo sopra le attese e in miglioramento. (ANSA) ...Deutsche Bank perde lo slancio dell'avvio che ha portato il titolo a guadagnare anche fino al 7%. A Francoforte le azioni dell'istituto invertono la rotta e cedono lo 0,54%. (ANSA) ...