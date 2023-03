Borse in recupero | Deutsche Bank sale del 5% Dopo il caso Credit Suisse si dimette il presidente della Saudi National Bank

(Di lunedì 27 marzo 2023) Apertura inper leeuropee, reduci da un venerdì di passione che ha fortemente penalizzato soprattutto i titoli bancari e affossato(- 8,4%). La principale banca tedescanelle prime fasi di contrattazione del 5%, trascinando al rialzo tutti gli indici. Francofortedell’1%, Parigi dell’1,1%. La borsa di Milano avanza a sua volta di circa l’1%. Le piazze del Vecchio Continente hanno raccolto il testimone dalleasiatiche senza grandi spunti. Tokyo in rialzo dello 0,3%, Hong Kong in calo dello 0,9%, Shanghai giù dello 0,4% Nella prima mattinata è arrivata la notizia delle dimissioni di Ammar Al Khudairy,...

Deutsche Bank rimbalza, +6,7%. Credit Suisse +2,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Le Borse europee aprono la settimana con il piede giusto, cercando di recuperare il terreno perso ...la borsa di Milano è in deciso rialzo all’avvio, con l’indice Ftse Mib che sale dell’1,50% e 26.279,92 punti. I titoli bancari sono in forte recupero dopo le perdite di venerdì.