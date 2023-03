Borse europee: partono in forte rialzo dopo sell off venerdì (Di lunedì 27 marzo 2023) Un avvio in netto rialzo per quanto riguarda le Borse europee, con l’aumento di alcuni indici soprattutto per quanto riguarda la Borsa britannica. Si tratta di un rimbalzo quasi automatico dopo il forte sell off di venerdì, con il settore bancario che resta sorvegliato speciale. Gli aumenti degli indici non si registrano soprattutto per quanto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Un avvio in nettoper quanto riguarda le, con l’aumento di alcuni indici soprattutto per quanto riguarda la Borsa britannica. Si tratta di un rimbalzo quasi automaticoiloff di, con il settore bancario che resta sorvegliato speciale. Gli aumenti degli indici non si registrano soprattutto per quanto ... TAG24.

