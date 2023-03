Borsa: Milano +0,83% dopo lo strappo dell'avvio, bene le banche (Di lunedì 27 marzo 2023) La Borsa di Milano, partita con il piede giusto insieme alle altre Piazze europee, lima lo strappo dell'avvio. Il Ftse Mib segna un +0,83% a 26.101 punti con i bancari che tengono: Unicredit segna un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladi, partita con il piede giusto insieme alle altre Piazze europee, lima lo. Il Ftse Mib segna un +0,83% a 26.101 punti con i bancari che tengono: Unicredit segna un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus solleverà l'eccezione della competenza territoriale: il processo non va fatto a Torino, dirà, ma a Mil… - madliber : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee partono ingranando la marcia, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul settore… - Agenzia_Ansa : Le Borse europee partono ingranando la marcia, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul se… - fisco24_info : Borsa: Milano +0,83% dopo lo strappo dell'avvio, bene le banche: Lo spread tra Btp e Bund scende a 184 punti, debol… - fisco24_info : Borsa: l'Europa apre in deciso rialzo, Milano +0,83%%: Parigi +1,27%, Francoforte +1,18%, Londra +0,95% -