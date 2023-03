Borsa: l'Europa tiene con l'indice Ifo, spread stabile a 184 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Borse europee, dopo il buon avvio, mettono la retromarcia anche se restano positive con il supporto dell'indice Ifo sopra le attese e in miglioramento. La lente è sempre sui bancari con Deutsche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Borse europee, dopo il buon avvio, mettono la retromarcia anche se restano positive con il supporto dell'Ifo sopra le attese e in miglioramento. La lente è sempre sui bancari con Deutsche ...

