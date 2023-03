Borsa: l'Europa apre in deciso rialzo, Parigi +1,27% (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Borse europee partono ingranando la marcia, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul settore bancario che ha colpito più di altri Deutsche Bank. Parigi sale dell'1,27% con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Le Borse europee partono ingranando la marcia, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul settore bancario che ha colpito più di altri Deutsche Bank.sale dell'1,27% con ...

Buongiorno dalla Borsa 27 marzo 2023 Lieve aumento per la Borsa di New York , che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, il Nasdaq ... In Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'... Borse Ue rimbalzano in avvio settimana, settore banche resta osservato speciale ...cadute (curiosamente solo in Europa, considerando che la crisi bancaria è scoppiata in America): dal 7 marzo, cioè prima che la Silicon Valley Bank mandasse sotto pressione tutti i mercati, la Borsa ...