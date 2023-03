Bonus trasporti | finisce l’attesa | approvato il decreto attuativo Ecco come fare richiesta

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo quasi tre mesi di attesa per chi utilizza i mezzi pubblici, è finalmente arrivato il via libera all’operatività delda 60 euro. I ministri Giancarlo Giorgetti (Mef), Marina Elvira Calderone (ministero del Lavoro) e Matteo Salvini (Mit) hanno firmato ilche disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dallegge sui carburanti con stanziamenti per 100 milioni di euro. Ne hanno diritto i contribuenti che nel 2022 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www..lavoro.gov.it. L’obiettivo, ricorda una nota, è quello di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di ...

...sulle bollette per il secondo trimestre dell'anno in cui confermerà l'IVA al 5% sul gas e il... già annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei, Matteo Salvini, per velocizzare ...Sono tanti, infatti, gli utenti in attesa di poter usufruire del '' anche nel 2023. 'In base agli ultimi dati Istat, ogni giorno in Italia 26,8 milioni di italiani usano mezzi di ...... con il viceministro delle Infrastrutture e dei, Edoardo Rixi, e il segretario generale ...della Camera esamina la conversione in legge del decreto crediti che modifica Superbonus e...

