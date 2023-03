Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieledv79 : RT @LaStampa: Bonus trasporti, via libera al contributo per famiglie, studenti e lavoratori: ecco come fare per ottenerlo - CarlosaUruetav : RT @LaStampa: Bonus trasporti, via libera al contributo per famiglie, studenti e lavoratori: ecco come fare per ottenerlo - ilsecoloxix : #Bonus #trasporti, via libera al contributo per famiglie, studenti e lavoratori: ecco come fare per ottenerlo - FrancoScarsell2 : Il bonus trasporti ha ottenuto il via libera del governo.Avra’un importo massimo di 60 €. Ha l'obiettivo di sostene… - Borderline_24 : Via libera all'operatività del bonus trasporti da 60 euro per chi nel 2022 ha avuto un reddito complessivo non supe… -

Via libera all'operatività delche ha l'obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...Parte il2023 : è stato firmato il decreto attuativo della misura, secondo le nuove regole per l'anno in corso, in base alle quali il buono fino a 60 euro è limitato alle sole persone fisiche ...Via libera all'operatività delche ha l'obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...

Bonus trasporti al via, 60 euro per treni e bus: a chi spetta e come presentare la domanda ilmessaggero.it

Meglio tardi che mai! Alla fine il decreto che da il via al bonus trasporti 2023 è stato approvato, dunque c’è da attendere solo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché sarà possibile ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Via libera all'operativita' del bonus trasporti che ha l'obiettivo di sostenere contro il caro-energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di ...