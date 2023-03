Bonus giovani: tutte le novità per affittare una casa (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Bonus giovani per gli affitti di casa è un valido aiuto per consentire anche a chi non ha un reddito alto di avere la propria indipendenza. Scopriamo tutte le novità di questa agevolazione per il 2023. Il sussidio era già stato disposto ma ci sono alcune variabili che sono state modificate per l’anno in corso. Nuovamente appoggiato dalla Legge di Bilancio è un supporto finanziario importante soprattutto per coloro che faticano a pagare un affitto a causa degli aumenti. Bonus affitto giovani 2023 (ilovetrading.it)Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città, è diventato praticamente impossibile anche solo avvicinarsi economicamente ad una casa. I prezzi sono alle stelle e risulta sempre più difficile per i più giovani trovare ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilper gli affitti diè un valido aiuto per consentire anche a chi non ha un reddito alto di avere la propria indipendenza. Scopriamoledi questa agevolazione per il 2023. Il sussidio era già stato disposto ma ci sono alcune variabili che sono state modificate per l’anno in corso. Nuovamente appoggiato dalla Legge di Bilancio è un supporto finanziario importante soprattutto per coloro che faticano a pagare un affitto a causa degli aumenti.affitto2023 (ilovetrading.it)Negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città, è diventato praticamente impossibile anche solo avvicinarsi economicamente ad una. I prezzi sono alle stelle e risulta sempre più difficile per i piùtrovare ...

