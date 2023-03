Bonus 200 euro anche per i senza Partita IVA: ecco requisiti e domanda (Di lunedì 27 marzo 2023) Bonus da 200 euro: pronti attenti e via per le non Partite IVA. ecco chi sono i beneficiari dell’indennità una tantum. Dopo mesi e mesi che siamo alle prese con un iter tortuoso, con continui ritardi, tanti dubbi e poche certezze sui Bonus antinflazionistici 200 euro, con integrazione dell’indennità pari a 150 euro, finalmente si sta volgendo verso il traguardo. Tantissime le fasce sociali che sono rimaste per mesi e mesi a mani vuote per insufficienza di risorse e per i continui ritardi nel processo di erogazione dei Bonus 200 e 150 euro. A luglio i primi ad incassare i Bonus anti-inflazionistici sono stati i pensionati, poi è stata la volta dei lavoratori dipendenti. Ad attendere di più sono stati i titolari di ... Leggi su blowingpost (Di lunedì 27 marzo 2023)da 200: pronti attenti e via per le non Partite IVA.chi sono i beneficiari dell’indennità una tantum. Dopo mesi e mesi che siamo alle prese con un iter tortuoso, con continui ritardi, tanti dubbi e poche certezze suiantinflazionistici 200, con integrazione dell’indennità pari a 150, finalmente si sta volgendo verso il traguardo. Tantissime le fasce sociali che sono rimaste per mesi e mesi a mani vuote per insufficienza di risorse e per i continui ritardi nel processo di erogazione dei200 e 150. A luglio i primi ad incassare ianti-inflazionistici sono stati i pensionati, poi è stata la volta dei lavoratori dipendenti. Ad attendere di più sono stati i titolari di ...

