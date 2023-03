Bonsignore Fondazione Sicilia | Senza Ponte sullo Stretto né sviluppo né infrastrutture

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Ilè una sfida necessaria e utile, soprattutto per loeconomico non solo dellae della Calabria ma dell'intero Paese. Se ne parla da tanto tempo. E' arrivato il momento di prendere una decisione e di non fare promesse elettorali poi non mantenute. Noini siamo stanchi di essere presi in giro". Lo ha detto Raffaele, presidente di, in occasione dell'incontro dal titolo 'Iluna sfida necessaria', in programma oggi al Teatro Massimo di Palermo. "La nostra Costituzione all'articolo 119 ha inserito il tema dell'insularità - ha spiegato - e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che oggi non sono più ...