Bones and All | tutto quello che c’è da sapere sul film di Luca Guadagnino su Sky Cinema

(Di lunedì 27 marzo 2023)and All è ilcult diretto da, con protagonisti Taylor Russell e Timothée Chalamet, in onda su SkyUno alle ore 21.15 questa sera, 27 marzo 2023, in prima visione. Ilè l’adattamentotografico dell’omonimo romanzo Fino all’osso di Camille DeAngelis. Si ricongiunge dunque la coppia-Chalamet, dopo il grande successo di Chiamami col tuo nome. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streamingand All. Trama È la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall’animo combattivo. Dopo il loro incontro, i due giovani iniziano un viaggio on the road che li ...

All - atipica storia d'amore che sancisce la seconda collaborazione fra Luca Guadagnino e Timothée Chalamet - ha conquistato critica e pubblico sin dall'anteprima alla 79 ª Mostra ...A oltre sei mesi dalla vittoria del Leone d'argento per la Miglior regia e della Coppa Volpi alla miglior interpretazione femminile (a Tylor Russell),all , il nuovo film di Luca Guadagnino, è finalmente disponibile in streaming, sia per gli abbonati di Prime Video che per quelli di NOW. Il controverso film - snobbato dai più importanti ...approfondimentoAll, la recensione del film di Guadagnino in prima tv su Sky Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono la regista Liliana Cavani e l'attore ...

Bones and All, il film di Guadagnino in prima tv da oggi su Sky Cinema La Gazzetta dello Sport

