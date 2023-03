Bonan: «Inter, Retegui solo in un caso! Conte? Cambi le modalità» (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter ha messo gli occhi su Mateo Retegui del Tigre, che sta sorprendendo con l’Italia di Mancini. Ne parla Bonan, che poi si concentra anche sul possibile ritorno di Conte in Italia ATTACCO E PANCHINA ? Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, dice la sua su Retegui e Conte: «L’Inter ha Lautaro Martinez e Retegui c’entra poco, ma se Cambiassero le strategie dell’Inter e Lautaro prenderebbe un’altra squadra allora ci sta. Ma ad oggi non credo. Conte? Discorso complesso, ha tirato molto questa corda per farla strappare. Evidente che vivesse un momento di disagio personale. Ha provato a forzare la mano per avere risposte da club e squadra, ma la risposta è stata un saluto. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ha messo gli occhi su Mateodel Tigre, che sta sorprendendo con l’Italia di Mancini. Ne parla, che poi si concentra anche sul possibile ritorno diin Italia ATTACCO E PANCHINA ? Alessandro, ospite negli studi di Sky Sport 24, dice la sua su: «L’ha Lautaro Martinez ec’entra poco, ma seassero le strategie dell’e Lautaro prenderebbe un’altra squadra allora ci sta. Ma ad oggi non credo.? Discorso complesso, ha tirato molto questa corda per farla strappare. Evidente che vivesse un momento di disagio personale. Ha provato a forzare la mano per avere risposte da club e squadra, ma la risposta è stata un saluto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Bonan: «Inter, Retegui solo in un caso! Conte? Cambi le modalità» - internewsit : Bonan: «Inter, Retegui solo in un caso! Conte? Cambi le modalità» - - internewsit : Bonan: «Inter deficitaria e in confusione: i giocatori non rendono!» - -