Bologna Vs Udinese: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre, archiviato il discorso salvezza, puntano in grande, a quel settimo posto che garantirebbe la qualificazione in Europa. Bologna Vs Udinese si giocherà domenica 2 aprile 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’Ara Bologna VS Udinese: LE probabili formazioni Il tecnico dei rossoblù, Thiago Motta, si affiderà al solito 4-2-3-1 con Barrow unica punta e supportato sulla linea dei trequartisti da Orsolini, Ferguson e Kyryakopulos. A centrocampo, Moro e Schouten, mentre sarà confermato il quartetto difensivo con Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis. Sottil è alle prese con le squalifiche di Perez, Walace e Becao. Ne consegue che, nel suo 3-5-1-1, troveranno spazio Silvestri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre, archiviato il discorso salvezza, puntano in grande, a quel settimo posto che garantirebbe la qualificazione in Europa.Vssi giocherà domenica 2 aprile 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Dall’AraVS: LEIl tecnico dei rossoblù, Thiago Motta, si affiderà al solito 4-2-3-1 con Barrow unica punta e supportato sulla linea dei trequartisti da Orsolini, Ferguson e Kyryakopulos. A centrocampo, Moro e Schouten, mentre sarà confermato il quartetto difensivo con Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis. Sottil è alle prese con le squalifiche di Perez, Walace e Becao. Ne consegue che, nel suo 3-5-1-1, troveranno spazio Silvestri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Bologna Vs Udinese: probabili formazioni e dove vederla - 1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Lucumì e gli altri stanno rientrando, contro l'Udinese sarà presente anche Saputo ?? - bologna_sport : Verso #BolognaUdinese: ancora differenziato per #Dominguez - TrumanTerrence : @VolCasciavit @M4rkPhilips Contro squadre come Udinese, Bologna, Torino, tutte schierate dietro, servirebbe uno che… - HaengChung : 2022-2023 ???? Serie A xG Difference Leaders Napoli (28.9) Inter (23.1) Roma (18.8) Atalanta (13.9) Milan (11.1) Juv… -