Bologna. Parte il ciclo di incontri riparAzioni: dialoghi d'arte, cultura e società. Incontro con Emanuele Coccia (Di lunedì 27 marzo 2023) Dal 3 aprile al 23 giugno 2023, l'Accademia di Belle Arti di Bologna propone riparAzioni: dialoghi d'arte, cultura e società, un ciclo di sei incontri a cura di Lucrezia Ercoli, Maura Pozzati ed Emilio Varrà, con grandi protagonisti dell'arte e della cultura internazionale: il filosofo Emanuele Coccia, il collettivo artistico ruangrupa, il regista e drammaturgo teatrale Armando Punzo, l'artista Adelita Husni-Bey, l'illustratrice Nora Krug e la regista Alice Rohrwacher. Il programma di conferenze si svolge nell'ambito del progetto riparAzioni – rielaborare ad arte, ideato dall'Accademia per il programma PON Metro 14-20, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane del Comune di Bologna.

