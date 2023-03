Bologna, la confessione di Alessandro Leon dopo due anni di silenzio: «Ho ucciso io il mio patrigno, avvelenando la sua pasta» (Di lunedì 27 marzo 2023) Nitrito di sodio nelle penne al salmone: in questa maniera Alessandro Leon Asoli ha ucciso il patrigno Loreno Grimandi e ha provato a uccidere anche la madre, Monica Marchioni, il 15 aprile 2021, nella loro casa di Ceretolo a Casalecchio di Reno. A confessarlo è stato lui stesso, per la prima volta, nel corso del processo di appello. Il ventunenne è difeso dall’avvocato Davide Bicocchi, subentrato per il processo di secondo grado. Nelle dichiarazioni davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna il giovane ha inoltre porto le sue scuse, annunciando di aver deciso di confessare dopo un percorso psicologico in carcere. In primo grado è stato condannato a 30 anni. Si discute anche l’appello della Procura, che aveva chiesto la pena dell’ergastolo e l’isolamento diurno ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Nitrito di sodio nelle penne al salmone: in questa manieraAsoli hailLoreno Grimandi e ha provato a uccidere anche la madre, Monica Marchioni, il 15 aprile 2021, nella loro casa di Ceretolo a Casalecchio di Reno. A confessarlo è stato lui stesso, per la prima volta, nel corso del processo di appello. Il ventunenne è difeso dall’avvocato Davide Bicocchi, subentrato per il processo di secondo grado. Nelle dichiarazioni davanti alla Corte d’Assise d’Appello diil giovane ha inoltre porto le sue scuse, annunciando di aver deciso di confessareun percorso psicologico in carcere. In primo grado è stato condannato a 30. Si discute anche l’appello della Procura, che aveva chiesto la pena dell’ergastolo e l’isolamento diurno ...

