Boehly ‘vuole mantenere’ Mount al Chelsea ma ‘grosso problema’ lascia la porta aperta al Liverpool

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sito inglese: Gli ultimi rapporti hanno chiarito la posizione di Toddsu Masonmentre il fantasista delcontinua ad essere collegato con un allontanamento dal club.ha un contratto con ilfino all’estate del 2024, ma non sono riusciti a mettersi d’accordo su un nuovo accordo per il centrocampista. Il 24enne si avvicina alle 200 presenze con ile ha giocato 1.642 minuti di Premier League in questa stagione. I colloqui sul contratto trae il club si sono interrotti e quindi è sempre più probabile che lasci il club in estate. La posizione disulla situazione è stata recentemente chiarita come ha detto Simon Phillips GIVEMESPORT: “Per quanto ne so, per quanto mi è stato detto, il ...