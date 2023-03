Bocchino | vi spiego perché Elly Schlein non è l’anti-Meloni e non è neanche paragonabile…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il paragone trae Giorgiaè privo di fondamento.– afferma Italoin una intervista con Francesco Specchia per Libero – ha riunito il centrodestra e puntato sul criterio di “alleabilità” di Tatarella, che è quello che permette di governare. Laaumenterà di qualche punto l’elettorato del Pd, ma con la sua radicalizzazione a sinistra tende a cancellare l’alleabilità, e completamente, l’idea di “campo largo”: Calenda se ne deve allontanare e Conte deve fare in modo che non gli svuoti il partito…». E non a casocita Tatarella, per lui una sorta di padre politico e di cui è stato braccio destro. Nella politica della leader della destra italiana vi sono elementi importanti che riconducono all’insegnamento tatarelliano. ...