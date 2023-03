Blitz negli studi Rai: volto noto portato via dalle forze dell’ordine | Caos in redazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Terremoto in Rai: una registrazione viene interrotta dalla polizia, facendo scoppiare uno scandalo senza precedenti. Circa 10 giorni fa è scoppiata una bomba negli studi Rai, dal momento che la registrazione di una trasmissione è stata interrotta dall’intervento delle forze armate per prelevare un’ospite in un noto programma Rai. Tuttavia, la polizia è intervenuta non per un fatto accaduto in quel momento, ma bensì per uno sgarro commesso sei anni fa. Nel mondo dello spettacolo se ne vedono di tutti i colori, ma essere trascinati via dagli agenti durante la registrazione di un programma è veramente pazzesco ed umiliante. Il soggetto in questione ha subito questa mortificazione per un errore commesso sei anni fa, durante la conduzione di uno show al fianco di un altro volto famoso della tv ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 marzo 2023) Terremoto in Rai: una registrazione viene interrotta dalla polizia, facendo scoppiare uno scandalo senza precedenti. Circa 10 giorni fa è scoppiata una bombaRai, dal momento che la registrazione di una trasmissione è stata interrotta dall’intervento dellearmate per prelevare un’ospite in unprogramma Rai. Tuttavia, la polizia è intervenuta non per un fatto accaduto in quel momento, ma bensì per uno sgarro commesso sei anni fa. Nel mondo dello spettacolo se ne vedono di tutti i colori, ma essere trascinati via dagli agenti durante la registrazione di un programma è veramente pazzesco ed umiliante. Il soggetto in questione ha subito questa mortificazione per un errore commesso sei anni fa, durante la conduzione di uno show al fianco di un altrofamoso della tv ...

