Biocarburanti, fonti Ue: "Testo regolamento su emissioni non sarà riaperto" (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Il regolamento Ue sullo stop ai motori benzina e diesel a partire dal 2035 "non sarà riaperto". Lo sostiene un alto funzionario Ue spiegando che, dopo l'accordo raggiunto con il governo tedesco sull'uso degli e-fuels, la Commissione Europea farà "una dichiarazione" scritta sui prossimi passi per l'attuazione del considerando 11 che riguarda i combustibili sintetici e non i Biocarburanti. Eventuali "cambiamenti" futuri "sono nelle mani della Commissione", aggiunge la fonte. Già il vicepresidente Frans Timmermans ha detto giovedì scorso che includere anche i Biocarburanti vorrebbe dire riaprire il regolamento, eventualità che viene esclusa anche dal Parlamento Europeo, che considera concluso il lavoro legislativo. Il Coreper, l'organo che riunisce gli ambasciatori Ue, ...

