Biocarburanti, fonti Ue: “No possibilità di riaprire regolamento su emissioni” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea farà “una dichiarazione” su come procedere sull’interpretazione del considerando 11 del regolamento Ue sulle emissioni di anidride carbonica degli autoveicoli, dopo l’accordo raggiunto con il governo tedesco, ma il testo del regolamento “non verrà riaperto”. Lo spiega un alto funzionario Ue, prima del Coreper che dovrebbe discutere del regolamento, il quale potrebbe essere votato domani nel Consiglio Energia, dopo essere stato bloccato in zona Cesarina dai prospettati voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Bulgaria e Germania (quest’ultima è venuta meno con l’accordo annunciato sabato scorso). Eventuali “cambiamenti” futuri “sono nelle mani della Commissione”, aggiunge la fonte. Il considerando 11 riguarda i combustibili sintetici (e-fuel), non i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea farà “una dichiarazione” su come procedere sull’interpretazione del considerando 11 delUe sulledi anidride carbonica degli autoveicoli, dopo l’accordo raggiunto con il governo tedesco, ma il testo del“non verrà riaperto”. Lo spiega un alto funzionario Ue, prima del Coreper che dovrebbe discutere del, il quale potrebbe essere votato domani nel Consiglio Energia, dopo essere stato bloccato in zona Cesarina dai prospettati voti contrari di Italia e Polonia e le astensioni di Bulgaria e Germania (quest’ultima è venuta meno con l’accordo annunciato sabato scorso). Eventuali “cambiamenti” futuri “sono nelle mani della Commissione”, aggiunge la fonte. Il considerando 11 riguarda i combustibili sintetici (e-fuel), non i ...

