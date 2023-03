Bimbo di 8 anni muore dopo un malore a scuola: tragedia a Sant’Antonio Abate (Di lunedì 27 marzo 2023) tragedia a Sant’Antonio Abate, una cittadina di meno di 20mila abitanti in provincia di Napoli, dove un Bimbo di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore a scuola. Il bambino, che si è sentito male durante l’ora di educazione fisica, è stato soccorso immediatamente e portato in ambulanza all’ospedale della vicina Castellammare di Stabia, ma è deceduto una volta arrivato. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul caso indagano i carabinieri. Disposto il lutto cittadino Il sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha disposto il lutto cittadino per il giorno in cui si celebreranno i funerali del bambino. La prima cittadina ha dedicato alla disgrazia un lungo post su ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023), una cittadina di meno di 20mila abitanti in provincia di Napoli, dove undi 8è mortoaver accusato un. Il bambino, che si è sentito male durante l’ora di educazione fisica, è stato soccorso immediatamente e portato in ambulanza all’ospedale della vicina Castellammare di Stabia, ma è deceduto una volta arrivato. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul caso indagano i carabinieri. Disposto il lutto cittadino Il sindaco di, Ilaria Abagnale, ha disposto il lutto cittadino per il giorno in cui si celebreranno i funerali del bambino. La prima cittadina ha dedicato alla disgrazia un lungo post su ...

