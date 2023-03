Bimba di sei anni morta per l’influenza: la famiglia sotto choc (Di lunedì 27 marzo 2023) Bambina di sei anni morta per l’influenza, la famiglia è sotto choc – Una Bimba di soli sei anni è morta per l’influenza. La vittima pare sia deceduta per delle complicanze dovute ad un virus a Piacenza nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una vicenda dolorosa che ha gettato nello sconforto i genitori, familiari e amici. leggi anche: Addio al famoso cantante, è morto per un malore improvviso: aveva soli 33 anni leggi anche: Battezzano il figlio ma il prete a fine messa umilia i genitori: il motivo è sconvolgente Come riferisce «Il Corriere Adriatico» la vittima si chiamava Maria Isabela Lisaru. La bambina di soli sei anni era nata a Piacenza, figlia di una ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 marzo 2023) Bambina di seiper, la– Unadi soli seiper. La vittima pare sia deceduta per delle complicanze dovute ad un virus a Piacenza nella notte tra venerdì e sabato scorso. Una vicenda dolorosa che ha gettato nello sconforto i genitori, familiari e amici. leggi anche: Addio al famoso cantante, è morto per un malore improvviso: aveva soli 33leggi anche: Battezzano il figlio ma il prete a fine messa umilia i genitori: il motivo è sconvolgente Come riferisce «Il Corriere Adriatico» la vittima si chiamava Maria Isabela Lisaru. La bambina di soli seiera nata a Piacenza, figlia di una ...

