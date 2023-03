Bill Gates | “Ci sarà una nuova pandemia e sarà terribile | ma possiamo ancora evitarla”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Unaprofezia diche mette in guardia il mondo sulla possibile diffusione di una. Già nel 2015 il fondatore di Microsoft profetizzò: “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus altamente contagioso invece di una guerra. Non missili ma microbi.” Oggi, L'articolo proviene da Inews24.it.

... an official mechanism promoted globally by the World Bank, UNICEF, UNESCO, USAID, the UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), theand MelindaFoundation, and more recently, ...Idee Le previsioni disul futuro dell'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale di Arcangelo Rociola 23 Marzo 2023 Insomma, ChatGPT potrebbe alzare l'asticella. La miccia è accesa, ...Si tratta di una questione poco discussa, ma che incorpora in sé i peggiori rischi di questa tecnologia, quelli che avevano fatto affermare già dieci anni fa aed Elon Musk che " la IA ...

Pandemia, Bill Gates e la nuova profezia: «Sarà terribile, ma possiamo ancora evitarla» Corriere della Sera

Una nuova profezia di Bill Gates che mette in guardia il mondo sulla possibile diffusione di una nuova pandemia dopo quella da covid ...Già nel 2015 Bill Gates aveva messo in guardia il mondo dal Covid. Dopo tre anni e oltre 6 milioni di morti, il miliardario propone una soluzione alla prossima pandemia: investimenti per la prevenzion ...