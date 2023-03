Bilancio in utile per Cairo Communication: il patron del Torino incassa dividendi (Di lunedì 27 marzo 2023) Ricavi stabili con margini e risultato netto positivo ma in contrazione per Cairo Communication, il gruppo di cui Urbano Cairo è principale azionista e presidente. Il gruppo guidato dal patron del Torino ha chiuso il 2022 con ricavi lordi a 1,176 miliardi (uguali all’anno precedente) un ebitda di 147,1 milioni (dai 179,4 milioni) impattato da oneri L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Ricavi stabili con margini e risultato netto positivo ma in contrazione per, il gruppo di cui Urbanoè principale azionista e presidente. Il gruppo guidato daldelha chiuso il 2022 con ricavi lordi a 1,176 miliardi (uguali all’anno precedente) un ebitda di 147,1 milioni (dai 179,4 milioni) impattato da oneri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

