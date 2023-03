Biglietti per Mr. Rain al Forum di Assago, chiusura del Supereroi Tour (Di lunedì 27 marzo 2023) Al via la prevendita dei Biglietti per Mr. Rain al Forum di Assago. Il grande evento che chiuderà il Supereroi Tour si terrà sabato 18 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I Biglietti sono disponibili in prevendita da martedì 28 marzo alle ore 15.00 online su TicketOne e nei punti vendita abituali. I Biglietti saranno disponibili anche sul circuito Dice. I prezzi saranno a breve disponibili in questo articolo. Rivelazione del Festival di Sanremo 2023, con Supereroi ha raggiunto un posto sul podio della kermesse canora con il vincitore Marco Mengoni e con il talentuoso Lazza. Il Tour di Mr. Rain prenderà il via il 6 aprile e lo porterà nei club ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Al via la prevendita deiper Mr.aldi. Il grande evento che chiuderà ilsi terrà sabato 18 novembre al Mediolanumdi(Milano). Isono disponibili in prevendita da martedì 28 marzo alle ore 15.00 online su TicketOne e nei punti vendita abituali. Isaranno disponibili anche sul circuito Dice. I prezzi saranno a breve disponibili in questo articolo. Rivelazione del Festival di Sanremo 2023, conha raggiunto un posto sul podio della kermesse canora con il vincitore Marco Mengoni e con il talentuoso Lazza. Ildi Mr.prenderà il via il 6 aprile e lo porterà nei club ...

