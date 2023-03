Biglietti fino a 1 | 2 milioni di euro per i Maneskin in Arena | la stangata di Agcom a Viagogo

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, eleva una sanzione da 12,2dinei confronti della societàal secondary ticketing Esulta il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, per la vittoria ottenuta sul fronte del secondary ticketing, ovvero la rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo (come concerti o spettacoli teatrali) acquistati in prima battuta sui canali primari autorizzati. Questo quanto riportato dalle maggiori testate di settore e da Verona Sera. L’, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha infatti elevato una sanzione da 12,2dinei confronti della società ...

