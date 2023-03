Biasin: «Inzaghi? Critiche sì, massacro no. Accanimento mediatico» (Di lunedì 27 marzo 2023) Biasin prende le difese del tecnico dell’Inter, Inzaghi. Il giornalista ritiene fin troppo eccessive le Critiche e l’Accanimento mediatico verso l’allenatore piacentino Accanimento mediatico ? Fabrizio Biasin, su Twitter, ha speso qualche parola nei confronti di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro bersagliato dalle Critiche negli ultimi mesi. Le sue parole: «Non so se Inzaghi sarà all’Inter anche in futuro, ma so che l’Accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerato. È parecchio sotto le attese in Serie A (come molti altri), è in corsa su tutto il resto (come pochi altri). Le Critiche sono giustificate, il massacro ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)prende le difese del tecnico dell’Inter,. Il giornalista ritiene fin troppo eccessive lee l’verso l’allenatore piacentino? Fabrizio, su Twitter, ha speso qualche parola nei confronti di Simone. Il tecnico nerazzurro bersagliato dallenegli ultimi mesi. Le sue parole: «Non so sesarà all’Inter anche in futuro, ma so che l’nei suoi confronti è esagerato. È parecchio sotto le attese in Serie A (come molti altri), è in corsa su tutto il resto (come pochi altri). Lesono giustificate, il...

