Berna | l’Ambasciata italiana ospita la mostra THIS IS NOT THE END

Dal 22 marzo al 16 aprile l'Ambasciata italiana di Berna, Svizzera, ospita in anteprima la mostra collettiva itinerante THIS IS NOT THE END con la curatela di Valeria Ribaldi, che offre attraverso 22 immagini, scatti d'autore e installazioni di 12 grandi fotografi e artisti un ritratto stimolante e d'impatto dei temi legati alla sostenibilità, tra denunce sociali e rapporti umani. Ad esporre le loro opere i protagonisti del progetto editoriale IRAE, con la direzione artistica di Angelo Cricchi. LEGGI ANCHE – L'aria di Manhattan diventa più pulita con l'eco murales di Yourban2030 Il progetto è a cura della no profit Yourban2030 guidata da Veronica De Angelis, che con questa mostra inaugura un nuovo ciclo, proseguendo sempre la sua mission di portare ...

