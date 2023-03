...che fa partire un cross perfetto per Buso che a centro areadi destro mandando la palla in rete. Piove sul bagnato e in una squadra già decimata dagli infortuni si fa male anche. Al ...Al 23' discesa di Urso e palla a Spalluto a centro area che, ma Rizzo compie il miracolo in ... Al 39' passaggio indietro sbagliato die Pissardo per evitare il gol esce di testa fuori ...Al 17 Manfrin scende in velocità, crossa e Dantima Pissardo para in due tempi. Al 19' Urso ... Al 17' Fabbro approfitta di una scivolata die va verso la porta ma il suo tiro finisce ...

Benalouane tira un pugno in faccia a un tifoso del Piacenza Tag24