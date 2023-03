Ben Affleck su Jennifer Lopez | “Mia moglie è brillante”

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’attore è stato ospite in collegamento di “Che Tempo Che Fa” Benè solo l’ultima delle star interazioni che sono state coinvolte da Fabio Fazio per “Che Tempo Che Fa”. L’attore, due volte premio Oscar è stato ospite in collegamento nella trasmissione di Rai Tre. Tanti i temi toccati, dal nuovo progetto cinematografico al matrimonio con. Benha infatti lavorato sul fil, da lui prodotto, Air – La storia del grande salto, nelle sale italiane dal 6 aprile che parla della prima calzatura indossata da Michael Jordan. A Fazio sul progetto ha detto: «Il prodotto era speciale perché rappresentavano quell’atleta e instillavano così dei sentimenti nel pubblico. Qualcosa che oggi si dà per scontato, ma in quegli anni era una nozione nuova e radicale. Si credeva così tanto in questo cestista, che ...

' Lei mi aiuta in tutto, è una donna brillante mi è accanto e mi dà spunti preziosi non solo sul lavoro, ma in tutto quello che faccio ' .ospite a Che tempo che Fa per presentare il suo ultimo il suo film da regista 'Air - La storia del grande salto', in uscita al cinema il 6 aprile , elogia la moglie JLo . ' Io dico, regola ...A Che Tempo Che Fa è sbarcato, seppur in collegamento dagli Usa, l'attesissimoche ha presentato a Fabio Fazio e al pubblico di Rai Tre la sua ultima fatica da regista, Air - La storia del grande salto (nelle sale cinematografiche italiane in uscita il 6 aprile). Il ...- a circa sette anni dalla sua ultima fatica da regista, il neo - noir La legge della notte - è tornato dietro la macchina da presa con Air - La storia del grande salto , epopea a cavallo ...

Non è da tutti riconoscere alle proprie mogli qualità e virtù, tantomeno pubblicamente. Ben Affleck lo ha fatto. Ospite a Che tempo che fa per presentare il suo film da regista "Air – La storia del ...Ben Affleck è solo l'ultima delle star interazioni che sono state coinvolte da Fabio Fazio per "Che Tempo Che Fa".