Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino? “Gli ho rotto le ossa più volte” (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica 26 marzo, in prima serata su Italia 1, è andato in onda il terzo appuntamento de “Le Iene Inside”, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica 26 marzo, in prima serata su Italia 1, è andato in onda il terzo appuntamento de “Le Iene Inside”, Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristin44146170 : Fateme capì Fan di Belen Rodriguez Come si siedono in studio ve danno 3000 euro di avvocato laureato alla Sapenza,… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez torna a parlare del marito Stefano De Martino e poi le presunte voci su una possibile gravidanza di… - infoitcultura : Belen Rodriguez: “A Stefano ho spezzato le ossa più volte, ci vorrebbe una pausa dalla monogamia” - infoitcultura : Belen Rodriguez: 'Ci vorrebbe una pausa dalla monogamia. Ho spezzato le ossa più volte a Stefano!” - AngySalemigirl : @Oriedani Allora facciamo una cosa giusta, esce dal GF e se ne torna in Spagna così non la vediamo più... Ma che qu… -