Belén Rodriguez su Stefano De Martino | «In amore è un birichino La monogamia? A volte si dovrebbe fare una pausa»

Da Marco Borriello a Fabrizio Corona, passando per il divorzio e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino , fino a qualche rivelazione scottante: Belena "Le Iene presentano Inside" si è confessata e ha raccontato anche i dettagli più piccanti della sua storia ...Nel 2021 dalla relazione tra Belene Antonino Spinalbese è nata Luna Marì. Il fidanzamento è finito dopo poco e nel 2022 la showgirl e Stefano De Martino sono ritornati insieme. ...Leggi Anche Belen, topless bollente sui social Ospite a Italia 1, la conduttrice tv spiega la sua visione dell'amore. 'Per me è quando riesci ad amare senza ricevere nulla in cambio'. E ...