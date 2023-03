Belen Rodriguez, la verità sul tradimento di De Martino: “Monogamia? Si dovrebbe fare una pausa” (Di lunedì 27 marzo 2023) Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno da sempre formato una coppia molto particolare che ha attraversato alti e bassi, forse più bassi che alti. I due, infatti, nonostante tanti anni passati insieme hanno dovuto affrontare parecchie difficoltà e anche rotture pesanti. L’intervista a Le Iene La showgirl argentina ha rilasciato un’intervista a Le Iene L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 marzo 2023)e Stefano Dehanno da sempre formato una coppia molto particolare che ha attraversato alti e bassi, forse più bassi che alti. I due, infatti, nonostante tanti anni passati insieme hanno dovuto affrontare parecchie difficoltà e anche rotture pesanti. L’intervista a Le Iene La showgirl argentina ha rilasciato un’intervista a Le Iene L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristin44146170 : Fateme capì Fan di Belen Rodriguez Come si siedono in studio ve danno 3000 euro di avvocato laureato alla Sapenza,… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez torna a parlare del marito Stefano De Martino e poi le presunte voci su una possibile gravidanza di… - infoitcultura : Belen Rodriguez: “A Stefano ho spezzato le ossa più volte, ci vorrebbe una pausa dalla monogamia” - infoitcultura : Belen Rodriguez: 'Ci vorrebbe una pausa dalla monogamia. Ho spezzato le ossa più volte a Stefano!” - AngySalemigirl : @Oriedani Allora facciamo una cosa giusta, esce dal GF e se ne torna in Spagna così non la vediamo più... Ma che qu… -