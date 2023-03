Belen Rodriguez e i tradimenti di Stefano De Martino: “Gli ho rotto le ossa più volte” (Di lunedì 27 marzo 2023) Belen Rodriguez parla dei tradimenti di Stefano De Martino Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con il marito Stefano De Martino confermando, seppur tra le righe, i tradimenti del ballerino napoletano di cui si era vociferato in passato. Intervistata da Nina Palmieri a Le Iene, il programma di cui è conduttrice, la showgirl argentina ha dichiarato: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”. Parlando di tradimenti, Belen Rodriguez non è entrata nei dettagli, ma alla domanda su come gestisce la cosa, la presentatrice ha risposto: “Non lo tengo a bada”. “Gli ho però spezzato le ossa più di una volta” ha aggiunto ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023)parla deidiDeha parlato del suo rapporto con il maritoDeconfermando, seppur tra le righe, idel ballerino napoletano di cui si era vociferato in passato. Intervistata da Nina Palmieri a Le Iene, il programma di cui è conduttrice, la showgirl argentina ha dichiarato: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De!”. Parlando dinon è entrata nei dettagli, ma alla domanda su come gestisce la cosa, la presentatrice ha risposto: “Non lo tengo a bada”. “Gli ho però spezzato lepiù di una volta” ha aggiunto ...

