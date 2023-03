Beautiful, puntate italiane: Brooke devastata, Deacon si dichiara (Di lunedì 27 marzo 2023) Brooke Logan sarà in grande difficoltà a Beautiful, come rivelano gli spoiler relativi alle prossime puntate italiane. La donna, la notte di Capodanno, si è ubriacata e ha baciato appassionatamente Deacon. La donna ignora che, per una diabolica macchinazione di Sheila Carter, abbia bevuto dello spumante alcolico credendo fosse analcolico. La dark lady, infatti, ha scambiato le bottiglie per mettere in difficoltà la rivale e vendicarsi di lei. Ridge era fuori città per lavoro e non è riuscito a tornare dalla moglie la quale ha ricevuto una visita inaspettata da parte di Deacon. I due hanno iniziato a bere insieme ed hanno rievocato i vecchi tempi finendo per scambiarsi un bacio al quale ha assistito di nascosto il piccolo Douglas. Poiché Sharpe indossava un cappello di Babbo Natale, il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 marzo 2023)Logan sarà in grande difficoltà a, come rivelano gli spoiler relativi alle prossime. La donna, la notte di Capodanno, si è ubriacata e ha baciato appassionatamente. La donna ignora che, per una diabolica macchinazione di Sheila Carter, abbia bevuto dello spumante alcolico credendo fosse analcolico. La dark lady, infatti, ha scambiato le bottiglie per mettere in difficoltà la rivale e vendicarsi di lei. Ridge era fuori città per lavoro e non è riuscito a tornare dalla moglie la quale ha ricevuto una visita inaspettata da parte di. I due hanno iniziato a bere insieme ed hanno rievocato i vecchi tempi finendo per scambiarsi un bacio al quale ha assistito di nascosto il piccolo Douglas. Poiché Sharpe indossava un cappello di Babbo Natale, il ...

