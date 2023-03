Beatrice Borromeo | Pierre Casiraghi e gli altri reali protagonisti del Ballo della Rosa 2023 | le foto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milllathe70 : RT @vaninaswchindt: Prince Albert, Princess Caroline, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, Andrea Casiraghi, Tatiana S… - Rodgacy5443 : RT @vaninaswchindt: Prince Albert, Princess Caroline, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, Andrea Casiraghi, Tatiana S… - hcoin20211101 : RT @vaninaswchindt: Prince Albert, Princess Caroline, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, Andrea Casiraghi, Tatiana S… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Parterre di stile al #Ballodellerose di Monte Carlo - infoitcultura : Charlotte Casiraghi con le piume, Beatrice Borromeo in pizzo oro -

L'altra fashion icon della famiglia si è presentata in Dior :, moglie di Pierre Casiraghi, aveva un elaborato vestito nero e oro della collezione Resort 2023 con le maniche a ...Tra gli ospiti presenti anche il principe Alberto (da solo), Andrea e Pierre Casiraghi con le mogli Tatiana Santo Domingo e(con un look poco a tema), Alexandra di Hannover con il ...... Christian Louboutin , all'entrata dello Sporting Monte - Carlo ha sfilato sul red carpet l'intera famiglia: i figli Andrea con Tatiana Santo Domingo, Pierre con, Charlotte , che si ...

Charlotte Casiraghi incinta al Ballo della Rosa. Assente Charlene | People OGGI

A Monte Carlo è andato in scena il tradizionale Ballo della Rosa, evento mondano e benefico a cui hanno partecipato i componenti della famiglia ...A Monte Carlo è andato in scena il tradizionale Ballo della Rosa, evento mondano e benefico a cui hanno partecipato i componenti della famiglia reale del Principato di Monaco, da Beatrice Borromeo a C ...