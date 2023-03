Beach volley, Pro Tour 2023: Menegatti-Gottardi al quarto posto in Messico (Di lunedì 27 marzo 2023) Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca dopo un torneo da protagoniste. Le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno sfiorato il bronzo nella tappa del Pro Tour ‘Elite 16’, svoltasi a Tepic in Messico. Il duo tricolore ha infatti ceduto solo al tie break 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) alle vice-campionesse olimpiche australiane Mariafe/Clancy nella finale per il terzo e quarto posto. Le azzurre in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale per 2-0 (30-28, 21-19) alle statunitensi Hughes/Cheng, che hanno poi conquistato il titolo battendo le brasiliane Ana Patricia/Duda per 2-1 (21-14, 15-21, 15-10). Per le azzurre sei vittorie e tre sconfitte. Nel maschile, invece, successo in finale per gli svedesi Ahman/Hellvig, che si sono imposti ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Unche lascia l’amaro in bocca dopo un torneo da protagoniste. Le azzurre Martae Valentinahanno sfiorato il bronzo nella tappa del Pro‘Elite 16’, svoltasi a Tepic in. Il duo tricolore ha infatti ceduto solo al tie break 1-2 (21-16, 17-21, 17-19) alle vice-campionesse olimpiche australiane Mariafe/Clancy nella finale per il terzo e. Le azzurre in precedenza si erano dovute arrendere in semifinale per 2-0 (30-28, 21-19) alle statunitensi Hughes/Cheng, che hanno poi conquistato il titolo battendo le brasiliane Ana Patricia/Duda per 2-1 (21-14, 15-21, 15-10). Per le azzurre sei vittorie e tre sconfitte. Nel maschile, invece, successo in finale per gli svedesi Ahman/Hellvig, che si sono imposti ...

