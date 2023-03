Bce | Schnabel | nonostante QT bilancio Eurowoter non tornerà a livelli pre-crisi**

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. -(Adnkronos) -il QT - ovvero il 'quantitative tightening' avviato da luglio 2022 - "le dimensioni deldella Bce non torneranno aiosservati prima della crisi finanziaria globale". Lo afferma Isabel, membro del comitato esecutivo della Bce in un intervento della Columbia University di New York ricordando che "al suo picco nel 2022, l'Eurosistema deteneva attività di politica monetaria corrispondenti a circa il 56 per cento del PIL dell'area dell'euro. Si trattava di un livello 'importante' sia dal punto di vista storico che nel confronto internazionale" frutto di una espansione iniziata come "risposta al contesto di bassa inflazione prevalente all'indomani della crisi del debito sovrano dell'area dell'euro". "Ma dallo scorso luglio - ricorda l'economista tedesca - la ...

Per capire che aria tira negli istituti centrali saranno da ascoltare gli interventi dei loro esponenti a partire da quelli della, tra i quali oggi Isabele la presidente Christine ...- Lisbona, Centeno (): discorso all'evento OMFIF. - New York, Isabelinterviene all'evento Program for Economic Research, SGH Macro Advisors and Richard Paul Richman Center alla Columbia ...Oggi è previsto un intervento di Isabel, membro tedesco della. In mattinata sarà pubblicato l' indice Ifo . Venerdì il dato dell'inflazione europea: previsto +7,1% Ancora una volta il ...

**Bce: Schnabel, nonostante QT bilancio Eurowoter non tornerà a ... Il Tirreno

Roma, 27 mar. (askanews) – Ci vorranno oltre 6 anni alla Bce per riassorbire le liquidità in eccesso nell’eurozona. E’ la previsione della stessa istituzione, riferita da Isabel Schnabel, componente ...Apertura in rialzo per le Borse europee a inizio settimana, ma il settore bancario resta sorvegliato speciale. Deutsche Bank recupera in avvio dopo la flessione di venerdì (+5%) ...