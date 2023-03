Bayern Monaco, Muller ringrazia l’esonerato Nagelsmann: “Ti auguro il meglio” (Di lunedì 27 marzo 2023) A pochi giorni dall’esonero dell’ormai ex allenatore Julian Nagelsmann, sono pochi i giocatori del Bayern Monaco ad aver ringraziato pubblicamente il tecnico. Si rafforza quindi l’idea che siano stati diversi componenti della squadra (almeno 6 stando alle indiscrezioni, ndr) ad aver spinto per il cambio di guida tecnica del club bavarese, che con Nagelsmann era ancora in corsa su tutti i fronti. Sicuramente non è tra questi Thomas Muller, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram proprio per ringraziare il tecnico. “Ringrazio te e il tuo staff per l’impegno, caro Julian Negelsmann – si legge – Ti auguro il meglio e per ora ti saluto”. Messaggi simili sono arrivati anche da Kimmich e Goretzka, per il resto nessuno ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) A pochi giorni dall’esonero dell’ormai ex allenatore Julian, sono pochi i giocatori delad averto pubblicamente il tecnico. Si rafforza quindi l’idea che siano stati diversi componenti della squadra (almeno 6 stando alle indiscrezioni, ndr) ad aver spinto per il cambio di guida tecnica del club bavarese, che conera ancora in corsa su tutti i fronti. Sicuramente non è tra questi Thomas, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram proprio perre il tecnico. “Ringrazio te e il tuo staff per l’impegno, caro Julian Negelsmann – si legge – Tiile per ora ti saluto”. Messaggi simili sono arrivati anche da Kimmich e Goretzka, per il resto nessuno ...

