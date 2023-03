Bayern Monaco | la soffiata dagli spogliatoi | ecco i 7 che hanno tradito Nagelsmann

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - Asset_Profile : RT @franvanni: Il modello Bayern Monaco raccontato dai numeri. Un mondo che, visto dalla Serie A, sembra Marte Oggi su @RepubblicaAF https… - sportli26181512 : Champions, Völler esalta il Napoli: 'Se la gioca con il Bayern Monaco': Rudi Voeller, leggenda del calcio tedesco c… - interebarbarie : RT @franvanni: Prima della partita di Champions con l’Inter, un giovane manager del Bayern Monaco sorrideva in sala stampa all’Allianz Aren… - Alessandro_Ill : RT @franvanni: Il modello Bayern Monaco raccontato dai numeri. Un mondo che, visto dalla Serie A, sembra Marte Oggi su @RepubblicaAF https… -

Secondo Fichajes , il principale candidato è Leroy Sane delJulian Nagelsmann non è più l'allenatore del. La decisione, ufficializzata lo scorso 24 marzo, ha colpito il mondo del pallone. Tra le motivazioni manifestate soprattutto dalla stampa tedesca ci sarebbero stati dei rapporti non ...Rudi Voller , direttore sportivo del Bayer Leverkusen , ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole: "In questo momento il Napoli se la gioca con ilnel calcio mondiale, anche loro sono capaci di dare spettacolo. Cito Kvaratskhelia ma non solo lui, penso anche a Osimhen... E che show Lobotka! Se ne parla poco ma è un grande regista, ...

BUNDESLIGA - La "Bild" riporta una lista di sette nomi di calciatori che hanno influito sulla scelta della società di cambiare gestione tecnica in corsa. Dai portieri Neuer e Ulreich a Gnabry, ecco i ...Il maiorchino è sempre più vicino a lasciare il Santiago Bernabéu. Florentino Perez, presidente del club, sta pensando ad un possibile sostituto. Secondo Fichajes, il principale candidato è Leroy Sane ...