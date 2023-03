Bayern Monaco, c’è un caso Sané per Tuchel (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra le prime matasse da risolvere per Tuchel al Bayern Monaco c’è il caso Sané: il calciatore di malumore per motivi famigliari Oggi Thomas Tuchel ha diretto il suo primo allenamento da tecnico del Bayern Monaco. Intanto per i bavaresi è scoppiato un caso Sané. Il numero 10 sta vivendo un periodo molto difficile, non solo per quanto riguarda il campo, ma anche nella sfera privata. Secondo quanto riportato dalla Bild, il problema principale è legato alla sfera famigliare: la moglie di Sané infatti, insoddisfatta della vita a Monaco, ha deciso di tornare a vivere in Inghilterra, costringendo così il calciatore ad una spola continua tra la Germania e Londra e Manchester. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tra le prime matasse da risolvere peralc’è il: il calciatore di malumore per motivi famigliari Oggi Thomasha diretto il suo primo allenamento da tecnico del. Intanto per i bavaresi è scoppiato un. Il numero 10 sta vivendo un periodo molto difficile, non solo per quanto riguarda il campo, ma anche nella sfera privata. Secondo quanto riportato dalla Bild, il problema principale è legato alla sfera famigliare: la moglie diinfatti, insoddisfatta della vita a, ha deciso di tornare a vivere in Inghilterra, costringendo così il calciatore ad una spola continua tra la Germania e Londra e Manchester. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - CalcioNews24 : Bayern Monaco, c’è un caso Sané per Tuchel - Cucciolina96251 : RT @MondoCalcio81: Secondo @Fichajes_futbol il Real Madrid avrebbe individuato in Leroy Sané, attaccante tedesco classe 1996 di proprietà d… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #BayernMonaco Thomas #Muller tra i pochi giocatori a ringraziare pubblicamente l'ormai ex allenatore #Nagelsmann https:/… - infoitsport : BAYERN MONACO - Kimmich: 'Nagelsmann? Non aveva perso l'appoggio dello spogliatoio' -