Bayer Leverkusen, Voller: "Paragono il Napoli al Bayern Monaco, non deve temere nessuno"

Rudi Voller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole: "In questo momento il Napoli se la gioca con il Bayern Monaco nel calcio mondiale, anche loro sono capaci di dare spettacolo. Cito Kvaratskhelia ma non solo lui, penso anche a Osimhen... E che show Lobotka! Se ne parla poco ma è un grande regista, non sbaglia quasi mai. Poi, certo, chi segna ha la luce dei riflettori sempre puntata. E la mano dell'allenatore si vede, non leggo nomi come hanno magari altri, ma il fatto di vederli giocare così è un grande merito che va a Spalletti. In Serie A hanno praticamente già vinto, non devono avere paura di nessuno in Champions". La Roma può vincere l'Europa League? "Sì, anche se significa che dovrebbero battere il mio ...

