Battiti a mille, imprevedibilità e divertimento: così gli italiani hanno scoperto il biathlon. I numeri di uno sport uscito dalla nicchia (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinque obiettivi da colpire, in sequenza: il battito dell'atleta che deve rallentare dopo lo sforzo sugli sci, quello dello spettatore che invece può salire liberamente. La carabina in posizione, l'attesa, poi uno sparo via l'altro, sperando di vedere sempre "bianco". Significa zero errori, adrenalina pura. Perché gli sbagli al poligono possono ribaltare gerarchie, rimescolare le carte, offrire o precludere sogni e speranze. Con un'unica certezza: il prossimo poligono potrà di nuovo capovolgere tutto. Fino al traguardo. imprevedibilità e divertimento, in un'altra parola "biathlon". Termine che fino a poco tempo fa era praticamente sconosciuto agli italiani. Oggi invece sta cambiando tutto: merito dei risultati dei nostri portacolori e di un format di gare che l'Ibu, la federazione internazionale indipendente ...

