"Basta!". L'urlo di Maria De Filippi, caos in studio: poi spunta un cartello... (Di lunedì 27 marzo 2023) A Uomini e Donne protagonisti assoluti Gemma Galgani e Silvio. I due, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, dopo la registrazione precedente si sono visti con le telecamere, per poi incontrarsi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi ha rivelato un retroscena hot facendo sapere che prima di questo incontro tanto atteso il cavaliere si è depilato. E su questo ovviamente si sprecano le battute nel corso della puntata. "So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia”, afferma Maria De Filippi parlando con Gemma. La Galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro, poi la svolta. Un terno e via verso Novara. "Una cena bellissima”, ha spiegato la dama torinese. “Ho visto quel lato romantico in Silvio che cercavo”, continua Gemma. E ancora: "Prima sentivo pressione e avvertivo ansia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) A Uomini e Donne protagonisti assoluti Gemma Galgani e Silvio. I due, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, dopo la registrazione precedente si sono visti con le telecamere, per poi incontrarsi da soli a casa di lui a Novara.Deha rivelato un retroscena hot facendo sapere che prima di questo incontro tanto atteso il cavaliere si è depilato. E su questo ovviamente si sprecano le battute nel corso della puntata. "So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia”, affermaDeparlando con Gemma. La Galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro, poi la svolta. Un terno e via verso Novara. "Una cena bellissima”, ha spiegato la dama torinese. “Ho visto quel lato romantico in Silvio che cercavo”, continua Gemma. E ancora: "Prima sentivo pressione e avvertivo ansia ...

