Basket | la Meomartini vince a Santa Maria a Vico | Zero Time Aragona ko

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.ha conquistato una vittoria importante e altri due punti pesantissimi per la classifica del campionato di Promozione maschile,ndo in trasferta a, sabato 25 marzo, contro(punteggio finale 42-54). L’avvio della partita vedeva una situazione di perfetto equilibrio, con le due squadre in parità. Solo intorno al quinto minuto di gioco la formazione locale tentava un allungo con un minibreak di 8-2, prontamente recuperato dai ragazzi del presidente Stefano Capitanio, che pareggiavano e si portavano avanti di due punti, chiudendo il primo periodo di gioco sul punteggio di 10-12. Da quel momento, sebbene la partita sia stata combattuta e la squadra locale non abbia mai ...

In casadoppia cifra per Alessandro Del Sordo (13 punti), Italo Campanelli (12) e Mario Iannella (11). Di seguito il tabellino del G. S.Caccialino n.e., Campanelli G. 7, ...Per la, in doppia cifra Vincenzo Musto (25), Italo Campanelli (13 punti), e Agostino Laudando (12). Di seguito il tabellino del G. S.Campanelli G. 3, Campanelli I. 13, De ...Per la, in doppia cifra Agostino Laudando (18 punti), Vincenzo Musto (14), Italo Campanelli (11) e Giuseppe Donatiello (10). Di seguito il tabellino del G. S.Caccialino 2, ...

Il G.S.Meomartini ha conquistato una vittoria importante e altri due punti pesantissimi per la classifica del campionato di Promozione maschile, vincendo in trasferta a Santa Maria a Vico, sabato 25 m ...